Bollette luce, Arera: scende nel II trimestre 2025 per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela (-2,4%)

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre del 2025, laper il "cliente tipo" vulnerabile servito indiminuirà del 2,4%. L'aggiornamento riguarda unicamente i circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili attualmente serviti in Maggior Tutela. Si ricorda che tutti i clienti vulnerabili che si trovano nel mercato libero hanno il diritto di passare alla Maggior Tutela.Ladel costo d'acquisto dell'energia elettrica, rispetto al precedente trimestre, è ascrivibile ad unpiù basso dell'energia elettrica, a sua volta correlato al calo previsto dei prezzi delper la stagionalità dei consumi. I cali delle quotazioni all'ingrosso si riflettono sulle bollette dei clienti in Maggior Tutela per i quali si registra un calo del 2,1% per la spesa materia energia, a cui si aggiunge una riduzione dello 0,3% della componente relativa agli oneri di sistema.Da aprile coloro che hanno uninferiore a 9.530 euro si vedranno riconosciuto automaticamente il contributo straordinario di 200 euro previsto dal "dl bollette" (art.1 c.1, decreto-legge n.19/25). Come indicato dalla medesima norma, a breve l'adotterà un ulteriore provvedimento per completare la platea dei beneficiari che riceveranno il contributo straordinario e per definire le modalità e tempistiche di erogazione a tutti gli aventi diritto, fino alla soglia ISEE di 25.000 euro.Si ricorda che per ottenere in automatico ie ilè necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un'attestazione ISEE entro le soglie prevista dalla normativa.Laper l'utente tipo vulnerabile in regime di Maggior Tutela si attesterà a 563,75 euro nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 20253, in aumento dell'8,7% rispetto ai 518,44 euro registrati nel periodo precedente (1° luglio 2023 – 30 giugno 2024).27-03-2025 19:20