Big Tech, siamo di fronte ad una nuova bolla tecnologica?

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ildegli Stati Uniti potrebbe essere di fronte ad una nuova. Secondo l'analisi condotta dal fondo di investimenti B, infatti, l'attenzione degli investitori è indubbiamente concentrata sui "Magnifici Sette": Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Queste aziende hanno attualmentemolto elevate che fanno pensare a una nuova bolla tecnologica. Si tratta di società fondamentalmente solide, ma in cui il, in questo momento, è così ampio come non lo è stato dal 2000. I Magnifici Sette, che stanno guidando la maggior parte della performance del mercato, hanno valutazioni pari a 27 volte gli utili, mentre l'indice Russell 1000 Value era pari a circa 15 volte gli utili a fine settembre."Riteniamo che questo divario sia insostenibile e che possa portare a una ripresa dei titoli value o a una riduzione delle valutazioni dei titoli growth", è il giudizio espresso da, co-portfolio manager di BA Beutel Goodman US Value. Le basi del rischio "A nostro avviso – ha spiegato l'analista –, questa bolla si basa sullee non sui. Le attività di queste società stanno andando abbastanza bene, ma con ladi questi mercati (Apple, ad esempio, nella vendita di telefoni cellulari), sarà probabilmente più difficile per loro guadagnare ulteriori quote di mercato. La loro posizione è ormai così dominante che sarà difficile per loro crescere nei prossimi dieci anni come hanno fatto negli ultimi dieci. Eppure, il multiplo di queste aziende è più alto di quello di dieci anni fa. Questo, a nostro avviso, non è corretto".Quando il mercato si rende conto che i mercati finali stanno diventando maturi, è probabile che i multipli diminuiscano. È quello che è successo nei primi anni 2000. Ma ilpotrebbe anche scendere rapidamente, se si verificasse unoche ancora non vediamo: ad esempio, la spesa per il cloud rallenta molto più rapidamente di quanto gli investitori si aspettino, o l'ascesa di nuovi disruptor, sono entrambe delle possibilità.07-12-2023 09:13