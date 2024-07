AI nel digital marketing, a che punto sono le PMI italiane

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Lestanno manifestando unTuttavia, la maggior parte di queste aziendeper adottare immediatamente questa tecnologia innovativa. È quanto emerge da un'analisi condotta darealizzati negli ultimi 6 mesi con la piattaforma proprietaria diconLa digital company ha stimato che questo succedecon ricadute sui tempi di implementazione. La costruzione di una solida infrastruttura dati è infatti alla base di un buon funzionamento della tecnologia.Non solo i dati sono necessari per il funzionamento dell'AI, ma perché la tecnologia sia efficace. Secondo l'analisi di Traction, nella gran parte delle PMI che si avvicinano all'intelligenza artificiale i dati non sono disponibili. In altre realtà i dati sono incompleti, cioè privi di informazioni essenziali, o disorganizzati, ovvero riportano errori, duplicati o informazioni non utili.Un altro problema riguarda laMolte aziende, infatti, ancora si affidano a processi manuali di raccolta e gestione dei dati, scontrandosi con inefficienze ed errori umani."La gran parte delle imprese con cui abbiamo lavorato in questi mesi. La situazione, tuttavia, si sta evolvendo velocemente. Il livello di consapevolezza cresce giorno dopo giorno. Il nostro impegno – ha dichiarato il– è guidare aziende anche di piccole e medie dimensioni verso un cambiamento importante".09-07-2024 19:44