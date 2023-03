Aeroporti, tavolo su sostenibilità e infrastrutture. Troncone (Adr): avanti lavoro su decarbonizzazione

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si è svolta ieri la prima tavola rotonda del 2023 sugli interventi per rendere ancora più sostenibili le infrastrutture aeroportuali nell'ambito del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo, best practice italiana promossa da Aeroporti di Roma, con il patrocinio di Enac, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica. Al centro dell'incontro l'individuazione delle componenti essenziali per assicurare un contributo sostanziale degli aeroporti al processo di decarbonizzazione del comparto aereo.L'incontro è stato coordinato dal Prof. Marco Frey, Presidente UN Global Compact Network Italia, e da Valentina Lener, Direttore Generale Aeroporti 2030, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed è stata l'occasione per un confronto approfondito sulle importanti opportunità che si aprono per l'intero comparto e per riunire tutti gli stakeholders, il cui contributo è indispensabile in un settore come quello dell'aviation, che punta a zero emissioni.Durante l'incontro, nell'ottica di una strategia comprensiva di una molteplicità di soluzioni tecnologiche, sono stati analizzati diversi strumenti e opportunità, come l'ampliamento dell'eleggibilità delle attività per la tassonomia europea, le comunità energetiche, il supporto all'elettrificazione del parco mezzi e delle infrastrutture, l'utilizzo di biocarburanti (HVO) e lo sviluppo di infrastrutture per l'approvvigionamento e stoccaggio di SAF, idrogeno ed energia elettrica."Il lavoro di confronto e ricerca di soluzioni che sta portando avanti il Comitato di indirizzo del Patto – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma - è un unicum a livello internazionale che dimostra la maturità di un comparto che, grazie alla guida dell'Enac e dei ministeri di riferimento, in particolare Mit e Mase oggi presenti, intende assicurare il proprio solido contributo ai decisori italiani ed europei, soprattutto in considerazione della complessità delle politiche pubbliche da adottare".La Tavola rotonda è stata solo uno dei momenti del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo, il cui manifesto presentato il 24 gennaio scorso presso il Parlamento Europeo e che Adr ha messo in campo per dare una svolta radicale al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità nel settore del trasporto aereo nel contesto degli SDGs e dell'Agenda 2030.24-03-2023 19:31