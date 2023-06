A2A presenta l'ottavo bilancio di sostenibilità territoriale di Bergamo

(Teleborsa)

(Teleborsa) - È stata presentata oggi dall'Amministratore Delegato di A2A , alla presenza del Sindaco, l'ottava edizione del, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i piani di attività previsti per i prossimi anni."Nel 2022 il legame di A2A con Bergamo si è ulteriormente rafforzato: abbiamo aumentato gli investimenti, portandoli a, per garantire infrastrutture e impianti efficienti e lavorato per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini con soluzioni sempre più innovative. Abbiamo avviato inoltreper favorire la diffusione di una cultura della, promuovendo i vantaggi dell, dell'uso circolare delle risorse, del consumo consapevole dell'energia e della mobilità green" dichiara Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A."Unforte e convinto frutto anche del dialogo costante con le istituzioni e gli stakeholder locali. I risultati del Bilancio di Sostenibilità confermano la volontà del Gruppo di creare valore condiviso e promuovere ladel, contribuendo al contempo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del Paese", ha aggiunto."La sfida dei prossimi anni, per la nostra città, sarà quella di azzerare completamente ledie migliorare ulteriormente tutti i propri parametri ambientali., infatti, è tra le 100 città europee e le 9 città italiane scelte per guidare la transizione ecologica del continente: diveniamo quindi laboratorio dele A2A rappresenta un player fondamentale nell'attuazione delle strategie che Bergamo è chiamata ad attuare nei prossimi anni. - dichiara il Sindaco diGiorgio Gori - Parliamo di gestione virtuosa dei, di implementazione del, die mobilità a zero emissioni di. Siamo al lavoro per moltiplicare ledeisu tutto il territorio cittadino, lavoriamo sul collegamento tra la rete cittadina del teleriscaldamento e il REA di Dalmine, operazione che da sola ci consentirà di riscaldare fino a circa 11mila appartamenti in più e ridurre le emissioni di anidride carbonica di oltre 14.500 tonnellate: si tratta della prosecuzione di un lavoro che parte da lontano e che ha già consentito a Bergamo di tagliare notevolmente le emissioni derivanti dal riscaldamento"."Consideriamo che dal 2010, la città ha ridotto la produzione di CO2 del 23% e negli ultimi anni il trend di miglioramento dell'aria si è dimostrato costante per quel che riguarda alcuni inquinanti, come ile il. Sappiamo che dobbiamo continuare così e, anzi, moltiplicare gli sforzi per raggiungere tutti gli obiettivi dell'agenda 2030. In questo senso, la multiutility A2A è un alleato importante per vincere la sfida dellaentro il 2030", ha aggiunto.In continuità con l'impegno portato avanti nell'ultimo triennio per l'ascolto e il dialogo con le comunità in cui il Gruppo opera, nel 2023 il percorso dei Forum Multistakeholder di A2A prevede il coinvolgimento di, attraverso momenti di confronto sulla costruzione di progettualità concrete e su misura, per contribuire sinergicamente allo sviluppo sostenibile del Paese.Applicandoproprietarie testate, insieme agli stakeholder aderenti all'edizione 2022 del programma, l'azienda ha realizzato l'iniziativa "". A partire da un'sono state offerte attività di interpretazione dei risultati, con l'obiettivo di ottenere un quadro di riferimento tra cittadini e sostenibilità nel territorio, al fine di diffondere in modo capillare consigli e buone pratiche anche grazie al sostegno delle Reti di Quartiere di Bergamo.Nel contesto dello stesso programma, A2A ha anche promosso la costituzione dell'i per Bergamo. Ai lavori hanno preso parte i principali stakeholder della Città, tra Enti e Associazioni, con l'obiettivo di andare a definire soluzioni condivise per consumare meno e consumare meglio. Con 24 ore di ascolto e quattro incontri, l'Advisory Board ha definito priorità e azioni per i consumi sostenibili di, raccolti all'interno della Carta dei Consumi Sostenibili, che fissa i principi per una transizione sostenibile e calata nel. Le iniziative di ascolto degli stakeholder hanno già coinvolto anche Cremona, cui si aggiungeranno nel corso dell'anno altri 9 territori: Calabria, Sicilia, Valtellina, Brescia, Milano, Seregno, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Puglia.01-06-2023 16:00