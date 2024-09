A Napoli il Congresso Straordinario 2024 dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "È giunto il momento di", accompagnando soprattutto i giovani avvocati e avvocate verso un modo di svolgere la professione più al passo con i tempi ed incline alla domanda dei servizi legali: un avvocato internazionale, europeo, digitale, qualificato e specializzato che, tramite lo strumento della rete tra professionisti, sappia conquistare vecchi e nuovi spazi di mercato, a partire da quelli legati al mondo della consulenza e dell'assistenza stragiudiziale. Un avvocato al passo con i cambiamenti della società che sappia guardare al futuro, senza timore, governandolo, mantenendo la propria autonomia e indipendenza, baluardi di una professione che, non a caso, si definisce libera.Questa è la visione cheper la redazione della nuova legge professionale, dopo aver già fatto approvare daldiverse mozioni che vanno in tal senso. La nuova legge professione deve essere inoltre l'occasione per regolamentare l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale negli studi legali, cercando di arginarne i rischi e di sfruttarne le potenzialità". Lo ha affermatoAll'evento è intervenuto, in modalità video, il ministro della Giustizia, che ha ricevuto dal Congresso AIGA la targa di Socio d'Onore dell'associazione: "Desiderocon idee e proposte concrete che vanno nella direzione di una professione forense in linea con l'evoluzione della società e del mercato e sempre più attrattiva per i giovani. La; è strutturale alla giurisdizione che poggia su tre gambe: accusa, difesa e giudice. Senza una concreta equiparazione di tutte le funzioni, il sistema rischierebbe di essere monco. La toga, che l'avvocato indossa al pari del giudice, dà l'idea della funzione quasi sacerdotale che viene esercitata. Il sistema funziona se siamo in grado di renderlo efficiente. Finalmente e per la prima volta, colmeremo, entro il 2026, quel vuoto di organico di magistrati che ci portiamo appresso da decenni. Questo, unitamente agli investimenti sulla digitalizzazione e alle migliaia di nuove figure professionali già in servizio a supporto delle cancellerie, favorirà certamente quel processo di riforma della giustizia che i cittadini, attraverso il mandato elettorale, ci hanno chiesto di realizzare. Un fondamentale contributo sarà dato dall'intelligenza artificiale che, tuttavia, dobbiamo esserne consapevoli, non potrà mai sostituirsi all'intelligenza dell'uomo e alla sensibilità del giurista".Secondo lapresente al Congresso nella sede di Castel Capuano, "l'avvocatura deve essere protagonista delle trasformazioni che la riguardano. Serve unche deve sentirsi libera di rivendicare il suo ruolo e la sua importanza nel sistema della giustizia".Al Congresso è intervenuto il: "Oggi le professioni soffrono i cambiamenti in corso: da un lato si avverte la necessità di aggiornare la, poi c'è il tema delle nuove tecnologie. Una sfida ineludibile per tutelare le professioni e più in generale il lavoro intellettuale".ha evidenziato l'importanza dell'evento "per la città, che non ospitava un Congresso AIGA da oltre un decennio. Oggi i giovani avvocati hanno due priorità su tutte:, che è sicuramente il momento più delicato per un professionista".Per, "ripartire da regole nuove, che disciplinino la professione, è una necessità. Un: iniziare la discussione a Napoli, al Congresso AIGA, è un importante punto di partenza".26-09-2024 20:01