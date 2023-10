A Invimit 108 candidature di immobili per gli studentati

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Sono 108 le candidature che gli Enti hanno trasmesso sulla piattaforma online creata appositamente da, per il, lanciato a giugno. L'iniziativa, il cui avviso è scaduto lo scorso 30 settembre, ha l'obiettivo di acquistare immobili dagli Enti territoriali e dalle Amministrazioni Centrali su tutto il territorio nazionale da destinare, in questo primo lancio, alla realizzazione di residenze per studenti.Con riferimento alla distribuzione territoriale,con il primato di Calabria, Campania e Puglia per numero di candidature presentate. Reggio Calabria, Salerno e Taranto sono state le città più attive al Sud.tra le regioni con più istanze presentate. Nel caso piemontese, ad esempio, è Alessandria la città che ha candidato il maggior numero di edifici, seguita da Novara, Torino e Asti.Numeri decisamente più contenuti, infine, sono stati registrati dal Centro, in cui le richieste sono state l'11 per cento del totale. A trainare in quest'area è il Lazio, con un totale di sei candidature. Seguono la Toscana, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo."Con il fondo per gli studentati di Invimit e in stretto raccordo con le amministrazioni locali,, migliorando l'attrattività dell'offerta universitaria italiana da Nord a Sud", ha dichiarato"A tre mesi dal lancio del progetto," - ha dichiarato-. "È un progetto che ci rende orgogliosi per diversi motivi: ci permette, infatti, di offrire un'opportunità agli Enti Locali, che possono dare una risposta efficace ed efficiente al tema dell'emergenza abitativa degli studenti con un impatto positivo anche sui conti pubblici, e al tempo stesso ci consente di fornire una risposta agli operatori del settore, nazionali e internazionali, che vogliono investire su un'asset class che in Italia offre importanti potenzialità di sviluppo".04-10-2023 20:18