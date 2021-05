1 minuto in Borsa 5 maggio 2021

petrolio

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee che scambiano in positivo.Tra idi Milano, in evidenza DiaSorin (+3,34%). Le peggiori performance si registrano su Italgas , che ottiene -1,40%.Sul mercato di Chicago, ilcontinua la sessione in rialzo e avanza a 66,46 dollari per barile.Tra ledi maggior peso, in Unione Europea, pubblicato il PMI composito, pari a 53,8 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM non manifatturiero, del PMI composito e delle Scorte di Petrolio.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 13.613 punti.05-05-2021 01:10