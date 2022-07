1 minuto in Borsa 29 luglio 2022

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance.di Milano, troviamo ENI (+5,54%). Le peggiori performance si registrano su Leonardo , che ottiene -7,95%.In discesa lo spread , che retrocede a +234 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,17%.Tra ledi maggior peso, in Italia annunciati i Prezzi alla Produzione, pari a 1%., lo stesso dato si attesta su 34,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI Chicago e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 12.873 punti.29-07-2022 13:10