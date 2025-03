Moderate perdite alla Borsa di Milano. Giù Campari

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso. A pesare sui listini azionari del Vecchio Continente, contribuiscono le preoccupazioni per gli effetti che la politica commerciale dei dazi statunitense potrà avere sull'economia globale.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,087. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,71%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,49%, scendendo fino a 66,67 dollari per barile.Aumenta di poco lo spread , che si porta a +110 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,93%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,48%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,02%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dello 0,80% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share ha perso lo 0,74%, terminando la seduta a 40.244 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 13/03/2025 risulta essere stato pari a 3,16 miliardi di euro, in ribasso (-10,38%), rispetto ai precedenti 3,53 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,67 miliardi.di Milano, troviamo Nexi (+2,23%), Telecom Italia (+2,15%), Banca MPS (+1,95%) e ERG (+1,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Campari , che ha terminato le contrattazioni a -4,31%, sulla minaccia di Trump di applicare dazi del 200% sugli alcolici europei, qualora la UE non dovesse ritirare quelli sul whiskey americano.In rosso Saipem , che evidenzia un deciso ribasso del 3,41%.Spicca la prestazione negativa di Moncler , che scende del 2,75%. STMicroelectronics scende del 2,64%.Tra i Alerion Clean Power (+14,85%), Reply (+5,43%), Webuild (+4,36%) e Intercos (+3,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Carel Industries , che ha archiviato la seduta a -7,90%.Scende Ariston Holding , con un ribasso del 4,84%.Crolla Tinexta , con una flessione del 4,23%.13-03-2025 17:55