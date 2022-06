Mercati europei in rosso tra timori inflazione e recessione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, su cui pesano i timori sulla crescita e sull'inflazione. A questi si aggiungono le preoccupazioni che la Fed agisca in un modo talmente aggressivo da portare gli Stati Uniti in recessione. Da Sintra ilha detto che l'economia a stelle e strisce è ben posizionata per resistere ad un inasprimento della politica monetaria, ma che non è possibile garantire un "atterraggio morbido".Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.814,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,11%.Aumenta di poco lo spread , che si porta a +192 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,35%.tonfo di, che mostra una caduta del 2,51%, lettera su, che registra un importante calo dell'1,82%; scende, con un ribasso del 2,54%. A Milano, forte calo del FTSE MIB (-2,42%), che ha toccato 21.306 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 23.304 punti, in netto calo del 2,40%., segna un buon incremento Snam , che riporta un +0,95% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem , che prosegue le contrattazioni a -16,21%.Spicca la prestazione negativa di Unicredit , che scende del 5,75%. Intesa Sanpaolo scende del 4,59%.Crolla, con una flessione del 4,49%.di Milano, Antares Vision (+1,37%) e B.F (+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS , che ottiene -5,38%.Vendite a piene mani su doValue , che soffre un decremento del 5,00%.Pessima performance per Autogrill , che registra un ribasso del 4,78%.Sessione nera per Banca Popolare di Sondrio , che lascia sul tappeto una perdita del 4,53%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -1,5%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -2%; preced. -0,4%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. -5,4%)08:00: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 1,3%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. 0%).30-06-2022 11:43