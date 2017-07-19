Dati
            Chiusura debole per i listini europei, Milano inclusa

            News Image (Teleborsa) - Tutti segni deboli per i listini europei, inclusa Piazza Affari. Sul mercato USA, scambi negativi per l'S&P-500, dopo il dato sugli occupati che ha mostrato un tasso di disoccupazione in salita al 4,6%, ai massimi da quattro anni.

            L'economia americana ha perso in ottobre 105.000 posti di lavoro, oltre le attese degli analisti che scommettevano sulla perdita di 25.000 posti. A novembre sono stati creati 64.000 posti di lavoro, oltre il consensus che scommetteva su quota 50.000. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,6%. I dati sul mercato del lavoro sono stati pubblicati in ritardo a causa dello shutdown.

            L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.297,6 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 55,41 dollari per barile, in netto calo del 2,47%.

            Lo Spread migliora, toccando i +71 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,50%.

            Tra i mercati del Vecchio Continente tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,63%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,68%, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,23%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che chiude a 46.683 punti.

            Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buona performance per Moncler, che cresce del 2,34%.

            Sostenuta Fineco, con un discreto guadagno dell'1,52%.

            Buoni spunti su Brunello Cucinelli, che mostra un ampio vantaggio dell'1,51%.

            Performance modesta per Mediobanca, che mostra un moderato rialzo dell'1,10%.

            Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Leonardo, che ha chiuso a -3,90%.

            Soffre Tenaris, che evidenzia una perdita dell'1,87%.

            Preda dei venditori STMicroelectronics, con un decremento dell'1,85%.

            Si concentrano le vendite su Hera, che soffre un calo dell'1,78%.

            Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Juventus (+2,31%), El.En (+1,03%), Banca Generali (+0,98%) e Tamburi (+0,80%).

            I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Fincantieri, che ha archiviato la seduta a -9,05%.

            Tonfo di Comer Industries, che mostra una caduta del 4,09%.

            Vendite su Safilo, che registra un ribasso del 3,30%.

            (Teleborsa) 16-12-2025 17:56

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Generali 56,65 +0,98 17.35.13 55,90 56,85 56,35
            Hera 3,966 -1,78 17.35.22 3,964 4,06 4,048
            Finecobank 21,42 +1,52 17.35.22 21,09 21,65 21,14
            Leonardo 46,27 -3,90 17.39.18 45,70 47,15 47,00
            Juventus Fc 2,66 +2,31 17.35.51 2,52 2,814 2,59
            Mediobanca 17,035 +1,10 17.38.35 16,78 17,25 16,90
            Brunello Cucinelli 99,28 +1,51 17.37.24 97,28 99,62 97,40
            Moncler 57,82 +2,34 17.35.06 56,24 57,86 56,30
            Tamburi 8,85 +0,80 17.36.37 8,76 8,86 8,80
            El.En. 13,73 +1,03 17.35.24 13,59 13,80 13,59
            Stmicroelectronics 22,05 -1,85 17.38.02 21,815 22,245 22,16
            Tenaris 16,79 -1,87 17.35.54 16,73 17,14 17,03
            Comer Industries 42,20 -4,09 17.35.26 42,00 44,00 44,00
            Avio 27,20 -3,03 17.35.29 26,85 27,85 27,85
            Fincantieri 16,79 -9,05 17.35.45 16,61 17,95 17,95
            Safilo Group 1,876 -3,30 17.35.24 1,856 1,932 1,924


