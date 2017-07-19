Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › commenti
Chiusura debole per i listini europei, Milano inclusa
(Teleborsa) - Tutti segni deboli per i listini europei, inclusa Piazza Affari. Sul mercato USA, scambi negativi per l'S&P-500, dopo il dato sugli occupati che ha mostrato un tasso di disoccupazione in salita al 4,6%, ai massimi da quattro anni.
L'economia americana ha perso in ottobre 105.000 posti di lavoro, oltre le attese degli analisti che scommettevano sulla perdita di 25.000 posti. A novembre sono stati creati 64.000 posti di lavoro, oltre il consensus che scommetteva su quota 50.000. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,6%. I dati sul mercato del lavoro sono stati pubblicati in ritardo a causa dello shutdown.
L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.297,6 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 55,41 dollari per barile, in netto calo del 2,47%.
Lo Spread migliora, toccando i +71 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,50%.
Tra i mercati del Vecchio Continente tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,63%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,68%, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,23%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che chiude a 46.683 punti.
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buona performance per Moncler, che cresce del 2,34%.
Sostenuta Fineco, con un discreto guadagno dell'1,52%.
Buoni spunti su Brunello Cucinelli, che mostra un ampio vantaggio dell'1,51%.
Performance modesta per Mediobanca, che mostra un moderato rialzo dell'1,10%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Leonardo, che ha chiuso a -3,90%.
Soffre Tenaris, che evidenzia una perdita dell'1,87%.
Preda dei venditori STMicroelectronics, con un decremento dell'1,85%.
Si concentrano le vendite su Hera, che soffre un calo dell'1,78%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Juventus (+2,31%), El.En (+1,03%), Banca Generali (+0,98%) e Tamburi (+0,80%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Fincantieri, che ha archiviato la seduta a -9,05%.
Tonfo di Comer Industries, che mostra una caduta del 4,09%.
Vendite su Safilo, che registra un ribasso del 3,30%.
(Teleborsa) 16-12-2025 17:56
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Banca Generali
|56,65
|+0,98
|17.35.13
|55,90
|56,85
|56,35
|Hera
|3,966
|-1,78
|17.35.22
|3,964
|4,06
|4,048
|Finecobank
|21,42
|+1,52
|17.35.22
|21,09
|21,65
|21,14
|Leonardo
|46,27
|-3,90
|17.39.18
|45,70
|47,15
|47,00
|Juventus Fc
|2,66
|+2,31
|17.35.51
|2,52
|2,814
|2,59
|Mediobanca
|17,035
|+1,10
|17.38.35
|16,78
|17,25
|16,90
|Brunello Cucinelli
|99,28
|+1,51
|17.37.24
|97,28
|99,62
|97,40
|Moncler
|57,82
|+2,34
|17.35.06
|56,24
|57,86
|56,30
|Tamburi
|8,85
|+0,80
|17.36.37
|8,76
|8,86
|8,80
|El.En.
|13,73
|+1,03
|17.35.24
|13,59
|13,80
|13,59
|Stmicroelectronics
|22,05
|-1,85
|17.38.02
|21,815
|22,245
|22,16
|Tenaris
|16,79
|-1,87
|17.35.54
|16,73
|17,14
|17,03
|Comer Industries
|42,20
|-4,09
|17.35.26
|42,00
|44,00
|44,00
|Avio
|27,20
|-3,03
|17.35.29
|26,85
|27,85
|27,85
|Fincantieri
|16,79
|-9,05
|17.35.45
|16,61
|17,95
|17,95
|Safilo Group
|1,876
|-3,30
|17.35.24
|1,856
|1,932
|1,924