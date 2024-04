Wto: rischi per commercio globale orientati a ribasso con tensioni geopolitiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - Le tensioni geopolitiche e l'incertezza politica potrebbero limitare l'entita' della ripresa commerciale. E' quanto scrivono gli esperti del Wto nell'outlook sul commercio globale pubblicato oggi. I prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia - si sottolinea - potrebbero nuovamente essere soggetti a impennate legate a eventi geopolitici. Riguardo alla crisi del Mar Rosso, il rapporto rileva come mentre l'impatto economico delle interruzioni del Canale di Suez derivanti dal conflitto in Medio Oriente e' stato finora relativamente limitato, alcuni settori, come i prodotti automobilistici, i fertilizzanti e la vendita al dettaglio, sono gia' stati colpiti da ritardi e aumenti dei costi di trasporto. Secondo l'analisi degli esperti del Wto, le tensioni geopolitiche hanno sin qui influenzato marginalmente i modelli commerciali ma non hanno innescato una tendenza sostenuta verso la de-globalizzazione. Inoltre, il commercio bilaterale tra Stati Uniti e Cina, che ha raggiunto un livello record nel 2022, nel 2023 e' cresciuto del 30% in meno rispetto al commercio con il resto del mondo. 'Alcuni governi sono diventati piu' scettici riguardo ai benefici del commercio e hanno adottato misure volte a rilocalizzare la produzione e a spostare il commercio verso le nazioni amiche - ha affermato il capoeconomista del Wto, Ralph Ossa -. La resilienza del commercio e' messa alla prova anche dalle interruzioni in due dei paesi principali rotte marittime del mondo: il Canale di Panama, che soffre di carenza di acqua dolce, e il Mar Rosso che deve fare i fronti con la deviazione del traffico. In queste condizioni di interruzioni prolungate, tensioni geopolitiche e incertezza politica, i rischi per le prospettive commerciali sono orientati al ribasso".

