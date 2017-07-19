Wall Street: future in deciso calo (S&P -1,5%), timore guerra lunga in Medio Oriente

Petrolio Wti al Nymex guadagna il 7,01% a 76,22 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 3 mar - I future indicano un'apertura in deciso calo a Wall Street, con i prezzi del petrolio ancora in rialzo e i trader che iniziano a temere che il conflitto tra Stati Uniti e Iran possa protrarsi piu' a lungo del previsto. Il comandante della Guardia Rivoluzionaria iraniana ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz, la via di transito piu' importante al mondo per il petrolio greggio, e' chiuso e che l'Iran dara' fuoco alle navi che tenteranno di attraversarlo. Altri segnali di un aggravamento del conflitto si sono manifestati all'ingresso del quarto giorno: l'ambasciata statunitense a Riad, la capitale dell'Arabia Saudita, e' stata colpita da droni, mentre l'Iran intensificava i suoi attacchi contro il paese.

Il dipartimento di Stato americano ha ordinato l'evacuazione del personale da Bahrein, Iraq e Giordania. Hezbollah, sostenuto da Teheran, ha attaccato Tel Aviv con missili e droni. Crescono le preoccupazioni su quanto a lungo gli stati del Golfo, come gli Emirati Arabi Uniti, possano resistere al bombardamento di missili e droni iraniani con le loro difese aeree. Il presidente Donald Trump ha avvertito che il conflitto potrebbe continuare per piu' di quattro settimane.

L'impennata dei prezzi dell'energia ha fatto salire i rendimenti dei titoli del Tesoro, perche' si teme una nuova impennata dell'inflazione, proprio mentre gli investitori statunitensi contano su ulteriori tagli dei tassi da parte della Federal Reserve per rilanciare l'economia. In questo momento, i future sul Dow Jones perdono 715 punti (-1,46%), quelli sullo S&P 500 cedono 104 punti (-1,51%), quelli sul Nasdaq sono in calo di 491,50 (-1,96%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna il 7,01% a 76,22 dollari al barile.

