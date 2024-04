Vertice Ue: Letta, distacco da Usa e Cina troppo grande, ultima 'finestra' per agire

Unione mercato capitali puo' essere 'la nostra Ira' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 17 apr - Rispetto agli Stati Uniti ma anche alla Cina, 'il distacco e' tale che siamo di fronte all'ultima opportunita' per agire, l'ultima finestra si apre e occorre sfruttarla'. E' con queste parole che l'ex premier italiano Enrico Letta sintetizza il 'momento' politico alla vigilia della presentazione del rapporto sul mercato interno che sara' discusso domani nella seconda giornata del Consiglio europeo. Letta ha incontrato la stampa con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che ha sostenuto la stessa cosa: ''Dobbiamo essere lucidi e chiari sia sull'analisi della situazione sia sulle scelte da compiere mentre i nostri concorrenti dispiegano politiche di sostegno delle loro imprese: c'e' da preparare l'agenda strategica europea, guida per l'azione nella prossima legislatura dopo il voto Ue, il momento per decidere quale direzione prendere e' adesso'. Tra le idee piu' innovative del rapporto Letta passi avanti rapidi per integrare effettivamente i mercati finanziari quale leva principale per il finanziamento delle transizioni multiple europee (verde, digitale, difesa/sicurezza) e quale condizione politica per prefigurare nuovi impegni di prestito comune. Condizione di fondo puntare alla supervisione 'federalizzata' come e' accaduto per quella bancaria. Michel riconosce che 'la discussione tra i leader sara' complicata e difficile'. Per Michel e Letta l'unione del mercato dei capitali puo' essere 'la nostra Ira', in riferimento all'Inflation Reduction Act americano che gli Usa utilizzano per sostenere l'industria americana.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

