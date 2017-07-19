Usa: Trump, "rinascita mai vista, l'eta' dell'oro e' su di noi'

Discorso sullo stato dell'Unione di quasi due ore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - Un'America in crescita, "sicure e vincente", "una rinascita mai vista": "l'eta' dell'oro dell'America e' su di noi". Nel primo discorso sullo stato dell'Unione del suo secondo mandato, un intervento di quasi due ore, il discorso piu' lungo dal 1964, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump traccia un quadro fortemente positivo dell'economia": "tutto sta andando alla grande". Un Trump risoluto e determinato a convincere gli americani del miglioramento del clima economico, ha fornito una lunga lista di statistiche economiche, tra cui il calo dell'inflazione, il calo dei tassi dei mutui e il calo dei prezzi della benzina. In altri punti, Trump si e' vantato dei tagli fiscali, dei nuovi conti di risparmio per i bambini e ha invitato il Congresso ad approvare una legge che vieti agli investitori istituzionali di acquistare case unifamiliari.

"L'inflazione sta crollando. I redditi stanno aumentando rapidamente. L'economia in piena espansione sta crescendo come mai prima d'ora" ha sottolineato Trump. E' poi tornato a criticare come "totalmente sbagliata" la recente sentenza della Corte suprema che ha bocciato la sua politica sui dazi, annunciando l'intenzione di introdurre una soluzione "ancora piu' forte". E, non si e' tirato indietro di fronte a temi divisivi, attaccando i Democratici sulle politiche sull'immigrazione e sulle persone transgender. Nel discorso, Trump ha promesso di proseguire la campagna di deportazioni di massa e ha ribadito che l'Iran "non avra' mai un'arma nucleare". Ha inoltre annunciato che il vicepresidente JD Vance guidera' una "guerra contro le frodi".

Red-Ale.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 25-02-26 08:20:59 (0160) 3 NNNN