Usa: Trump, attentato mostra perche' serve ballroom in costruzione a Casa Bianca

Ridicola causa per fermare i lavori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - "Quello che e' successo ieri sera e' esattamente il motivo per cui le nostre grandi forze armate, i servizi segreti, le forze dell'ordine e, per ragioni diverse, ogni presidente degli ultimi 150 anni, hanno insistito affinche' venisse costruita una sala da ballo spaziosa, sicura e protetta all'interno del complesso della Casa Bianca. Questo evento non sarebbe mai accaduto se fosse stata presente la sala da ballo a massimo livello di segretezza militare attualmente in costruzione alla Casa Bianca. Non vediamo l'ora che venga completata!". Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump sul social media Truth, il giorno dopo l'alla cena di gala dei corrisponsdenti della Casa Bianca. "Oltre ad essere bellissima - prosegue riferendosi alla ballroom della Casa Bianca in costruzione - e' dotata di tutte le massime caratteristiche di sicurezza esistenti. Inoltre, non ci sono stanze soprastanti in cui possano affluire persone non autorizzate, e si trova all'interno dei cancelli dell'edificio piu' sicuro al mondo, la Casa Bianca. La ridicola causa legale sulla sala da ballo, intentata da una donna che portava a spasso il cane, la quale non ha assolutamente alcuna legittimazione, deve essere ritirata immediatamente - ha aggiunto - Nulla dovrebbe interferire con la sua costruzione, che rientra nel budget e e' sostanzialmente in anticipo rispetto al programma!".

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