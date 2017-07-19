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            Tim: Poste Italiane lancia opas totalitaria, corrispettivo da 10,8mld (RCO)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Poste Italiane lancia l'opas totalitaria volontaria su Telecom Italia.

            L'offerta avra' a oggetto un massimo di 17.063.618.293 azioni ordinarie dell'emittente, pari alle 21.357.258.195 azioni ordinarie dell'emittente rappresentanti il 100% del capitale sociale e delle azioni. Il corrispettivo totale e' di circa 10,8 miliardi.

            L'obiettivo e' creare un gruppo integrato, pilastro strategico per l'economia nazionale, con la piu' grande infrastruttura connessa d'Italia, con posizioni di leadership nei servizi finanziari e assicurativi, nella logistica, nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali.

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            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 22-03-26 20:17:31 (0375)NEWS 3 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Poste Italiane 21,45 -0,09 17.39.26 21,18 21,76 21,57
            Telecom Italia R 0,684 -1,84 17.35.06 0,6822 0,7042 0,6984


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