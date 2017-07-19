Shell: utili per 5,4 mld dollari in I trim (+19%), riduce buyback a 3 mld

Prevede produzione inferiore nel II trim per crisi M.Oriente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Il gruppo petrolifero Shell ha chiuso il primo trimestre con un utile di competenza degli azionisti di 5,7 miliardi, in aumento del 19% grazie alla corsa dei prezzi del petrolio legata alla guerra in Iran. L'utile netto rettificato e' stato pari a 6,9 miliardi da 5,57 miliardi (+24%) e l'ebitda rettificato e' migliorato da 15,25 miliardi a 17,74 miliardi. "Shell ha registrato ottimi risultati grazie alla nostra costante attenzione alle prestazioni operative in un trimestre caratterizzato da turbolenze senza precedenti nei mercati energetici globali" ha detto il ceo Wael Sawan annunciando "un programma di riacquisto di azioni proprie da 3 miliardi di dollari per i prossimi 3 mesi (ridotto da 3,5 miliardi precedente) e un aumento del dividendo del 5% (a 0,3906 dollari per azione), in linea con la nostra attuale politica di distribuzione del 40-50% del flusso di cassa operativo".

Per quanto riguarda il secondo trimestre, il gruppo ha aggiornato l'outlook prevedendo una minore produzione che "riflette l'impatto atteso del conflitto in Medio Oriente".

La previsione e' di una produzione di gas e petrolio pari a 580mila-640mila barili di olio equivalente al giorno dai 909 mila del mese precedente.

fon.

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