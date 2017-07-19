Serie A: Giovanni Malago' candidato dai club a presidenza Figc

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - I club di Serie A rompono gli indugi e candidano ufficialmente Giovanni Malago', ex numero uno del Coni, alla presidenza della Figc.

In assemblea in via Rosellini, a favore di Malago' si sono espressi 18 club su 20, allineando quindi quasi tutte le societa' sulla sua figura. Gli unici due 'dissidenti', a quanto si apprende, sarebbero Lazio e Verona (anche se non c'e' stato alcun voto formale), che avrebbero posto una pregiudiziale di metodo.

All'interno della torta per eleggere il successore di Gabriele Gravina, la Serie A pesa per il 18% del totale. Il voto e' previsto a Roma il prossimo 22 giugno.

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