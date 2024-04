Prysmian: entra in Fmp Alliance, promuove sicurezza sistemi di alimentazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - Prysmian ha annunciato la propria adesione alla Fault-Managed Power (Fmp) Alliance, rafforzando il proprio impegno nel promuovere la sicurezza, l'affidabilita' e l'efficienza dei sistemi di alimentazione elettrica su scala globale.

La Fmp Alliance, un'associazione industriale aperta che comprende aziende leader come Belden, Cisco Systems, Panduit, Prysmian e VoltServer, e' dedicata a sostenere, promuovere e far progredire le tecnologie di alimentazione elettrica che gestiscono i guasti in diversi settori.

La tecnologia Fault-Managed Power - si spiega in un comunicato - rappresenta un significativo passo avanti nella gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, in quanto previene in modo robusto e sicuro i pericoli di folgorazione e incendio. Oltre a migliorare la sicurezza e le prestazioni operative, questa tecnologia si allinea anche agli obiettivi di sostenibilita', contribuendo a una distribuzione dell'energia elettrica piu' ecologica. La decisione di entrare a far parte della Fmp Alliance si allinea perfettamente con la missione di Prysmian di fornire soluzioni all'avanguardia che migliorino l'affidabilita' e l'efficienza dei sistemi di potenza - ha dichiarato Srinivas Siripurapu, Chief Innovation e R&D Officer di Prysmian -Insieme ai nostri partner dell'Alliance, siamo pronti ad accelerare l'adozione della tecnologia Fault-Managed Power, portando i suoi benefici alle industrie di tutto il mondo".

