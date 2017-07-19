Ponte Stretto: per Tar inammissibili ricorsi dei Comuni di Villa e Reggio

Riconosciuta al Cipess valutazione su impatto ambientale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mar - Oggi il Tar del Lazio ha dichiarato l'inammissibilita' dei ricorsi presentati a fine dicembre 2024 dal Comune di Villa San Giovanni e dalla Citta' Metropolitana di Reggio Calabria, e dalle associazioni ambientaliste, riguardanti il ponte sullo Stretto di Messina.

In particolare i ricorsi, spiega la nota della Stretto di Messina, riguardavano l'annullamento del parere della Commissione Via/Vas del 13 novembre 2024 - favorevole alla Valutazione di impatto ambientale del ponte - e della deliberazione della presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025 di approvazione della relazione IROPI nonche' di diversi atti presupposti, connessi e conseguenti relativi al progetto del ponte sullo Stretto di Messina. In particolare, il giudice, richiamando quanto espressamente riconosciuto in un precedente della Corte di Giustizia europea, ha confermato l'interpretazione del quadro normativo generale e speciale di riferimento per l'opera seguita dalle amministrazioni competenti e dalla Stretto di Messina che assegna al Cipess la valutazione sulla compatibilita' ambientale del ponte sullo Stretto di Messina quale infrastruttura di rilevanza strategica.

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