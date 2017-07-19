Nomine: Mef, direttive da 2023 per limitare ed escludere indennita' fine mandato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - "Dal 2023 il Mef, nella sua azione diretta all'efficientamento della spesa e al contenimento dei costi, ha dato specifiche direttive (gia' dal 2023), in qualita' di socio, che nelle societa' partecipate dovessero essere esclusi o, in ogni caso, rigorosamente delimitati i casi e l'entita' delle indennita' e degli emolumenti comunque denominati da corrispondere a fine mandato, in modo da generare una prassi diretta ad escludere che detti emolumenti siano corrisposti a chi esaurisce per naturale scadenza o per dimissioni volontarie il mandato da amministratore". Cosi' una nota del ministero dell'Economia.

Il tema e' stato sollevato da indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni sull'ad uscente di Terna, Giuseppina Di Foggia, indicata per la presidenza di Eni, relativamente alla richiesta del riconoscimento o meno della cosiddetta 'severance', indennita' che spetta agli ad o dg alla cessazione del rapporto di lavoro. L'ad uscente avrebbe chiesto una buonuscita di 7,3 milioni di euro ma si scontrerebbe con la regola del passaggio tra societa' partecipate dagli stessi azionisti. Di Foggia dovrebbe dimettersi prima dell'assemblea di Eni convocata per il 6 maggio.

Ale.

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