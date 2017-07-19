Morning note: l'agenda di venerdi' 17 aprile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - - Genova: giornata conclusiva di 'Capitali dell'Economia del Mare', il nuovo percorso pluriennale promosso da Confindustria per valorizzare i territori che costituiscono l'architrave della Blue Economy italiana. Nell'appuntamento di quest'anno 'Genova e Liguria Capitali dell'Economia del Mare 2026 - Il Motore blu della crescita economica e occupazionale' si confrontano esponenti delle imprese, delle istituzioni locali, nazionali ed europee, del mondo accademico e dei centri di ricerca. Partecipano, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (videomessaggio); Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea (videomessaggio); Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri; Mario Zanetti, delegato del presidente di Confindustria per l'Economia del Mare; Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation.

- Italia: Istat - Commercio estero e prezzi all'import, febbraio.

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(RADIOCOR) 17-04-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN