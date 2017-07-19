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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di mercoledi' 6 maggio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ariston Group, Banca Generali, Bper Banca, Campari Group, Cellularline, De Nora, Edison, FinecoBank, Nexi, Poste Italiane, Technogym, Tim, Zignago Vetro.

            - Milano: prosegue la XVI edizione del Salone del Risparmio, organizzato da Assogestioni. Nella giornata, conferenza di Socie'te' Ge'ne'rale Securities Services "Investimenti in economia reale: il ruolo strategico dei fondi alternativi nei portafogli istituzionali".

            - Milano: prende il via la decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L'evento inaugurale 'Ritorno al futuro.

            Investimenti e politiche sostenibili in un mondo instabile'.

            Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti.

            - Conference call Ariston Group; Leonardo.

            - Roma: assemblea ordinaria e straordinaria Eni.

            - Roma: l'aula della Camera vota la fiducia sul Dl infrastrutture.

            - Cina: diffusione indice PMI servizi - Caixin, aprile.

            - Francia: diffusione dati su produzione industriale, marzo; indice PMI servizi, aprile. - Italia: diffusione indice PMI servizi, aprile; Istat diffonde i dati sul commercio al dettaglio, marzo.

            - Germania: diffusione indice PMI servizi, aprile.

            - Eurozona: diffusione indice PMI servizi finale, aprile; PMI composito finale, aprile.

            - Gran Bretagna: diffusione indice PMI servizi, aprile.

            - Eurozona: diffusione dati prezzi all produzione nell'industria, marzo.

            - Stati Uniti: diffusione dati su nuovi occupati, stima ADP, aprile.

            red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 06-05-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
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