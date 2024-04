Morning note: l'agenda di mercoledi' 3 aprile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 apr - - Milano: evento Fastweb per la presentazione del progetto 'Switch on' - Roma: audizione in Parlamento del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sulla nuova governance economica Ue - Italia: l'Istat diffonde i dati su occupati e disoccupati di febbraio - Roma: convocato al Mimit il tavolo per l'esame dello stabilimento produttivo Stellantis di Mirafiori - Roma: incontro '#insiemeperlosport - Misure e opportunita' a supporto dello Sport', organizzato dal Ministero per lo sport e i giovani.

