Morning note: l'agenda di lunedi' 20 aprile
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - - Roddi (Cn): evento stampa per il completamento dell'Autostrada A33 Asti-Cuneo. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte; Umberto Tosoni, a.d. Gruppo Astm.
- Milano: conferenza stampa di presentazione dei contenuti dell'Accordo Quadro tra Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo.
- Roma: la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa presenta il convegno 'Rendicontazione di sostenibilita' delle societa' quotate italiane. Evoluzione normativa e sfide future'.
- Roma: assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco.
- Roma: evento 'Autonomia strategica Ue e Unione dei risparmi e degli investimenti', organizzato da Parlamento e Commissione Eu.
- Cina: Tassi.
- Germania: Produzione industriale.
- Italia: Istat - Produzione nelle costruzioni, febbraio.
Red-.
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(RADIOCOR) 20-04-26 07:05:00 (0004)NEWS 3 NNNN