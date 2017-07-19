Morning note: l'agenda di lunedi' 11 maggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mag - - Milano: evento 'L'Evoluzione dei Rapporti tra Fisco e Contribuenti e il Ruolo del Codis', organizzato da Odcec Milano in collaborazione con il Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Lombardia (Codis) e dalla Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate (Dre). Partecipano, tra gli altri, Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze; Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle Entrate.

- Milano: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visita la Fondazione Renzo Piano. A seguire, il presidente partecipa alla Cerimonia in occasione dell'80esimo anniversario del concerto di riapertura della Scala riscostruita.

APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Fincantieri, BFF Bank, Iren, Mediobanca.

- Conference call: Fincantieri.

- Roma: conferenza stampa Gruppo Fs 'Cantieri 2026: avanzamento lavori e prossime tappe'. Partecipa Aldo Isi, a.d. e d.g. di Rete Ferroviaria Italiana.

- Roma: conferenza stampa di presentazione della settima edizione del 'Phygital Sustainability Expo'. Partecipa Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

- Cina: inflazione e prezzi alla produzione.

- Stati Uniti: Vendite di case.

Red-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-05-26 07:05:01 (0004)NEWS 3 NNNN