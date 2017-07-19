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            Notizie Radiocor

            Morning note: l'agenda di lunedi' 11 maggio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mag - - Milano: evento 'L'Evoluzione dei Rapporti tra Fisco e Contribuenti e il Ruolo del Codis', organizzato da Odcec Milano in collaborazione con il Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Lombardia (Codis) e dalla Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate (Dre). Partecipano, tra gli altri, Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze; Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle Entrate.

            - Milano: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visita la Fondazione Renzo Piano. A seguire, il presidente partecipa alla Cerimonia in occasione dell'80esimo anniversario del concerto di riapertura della Scala riscostruita.

            APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Fincantieri, BFF Bank, Iren, Mediobanca.

            - Conference call: Fincantieri.

            - Roma: conferenza stampa Gruppo Fs 'Cantieri 2026: avanzamento lavori e prossime tappe'. Partecipa Aldo Isi, a.d. e d.g. di Rete Ferroviaria Italiana.

            - Roma: conferenza stampa di presentazione della settima edizione del 'Phygital Sustainability Expo'. Partecipa Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

            - Cina: inflazione e prezzi alla produzione.

            - Stati Uniti: Vendite di case.

            Red-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 11-05-26 07:05:01 (0004)NEWS 3 NNNN

              


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