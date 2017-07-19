Medio Oriente: Orsini, gas russo? Serve riflessione, fare necessario per salvaguardare imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 17 apr - "Prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina il costo dell'energia era a 28 euro al megawattora, oggi siamo a 160 euro al megawattora. Io credo che su questo sara' necessario fare una riflessione. Oggi noi abbiamo bisogno di fare tutto cio' che e' possibile per salvaguardare la nostra impresa, perche' in questo momento e' veramente fuori dalla competizione globale". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato durante il convegno "Genova e Liguria capitali dell'economia del mare", in corso nel capoluogo ligure, rispondendo a chi chiedeva un commento sul dibattito in corso sulla possibilita' di riaprire al gas russo. "Credo che bisogna fare dei ragionamenti, bisogna avere una visione complessiva del discorso", ha detto Orsini, spiegando che, per questa riflessione, bisogna appunto "partire da un dato, cioe' che prima del conflitto l'energia la pagavamo 28 euro al megawattora e i problemi di competitivita' che avevamo allora erano certamente minori".

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