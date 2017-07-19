Materie prime critiche: Mase-Mimit, Cite approva 7 progetti per seconda call Ue

Ora la valutazione strategica della Commissione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mag - Via libera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica a sette proposte di imprese italiane alla Commissione europea per la seconda call sui progetti strategici previsti nell'ambito del Critical Raw Materials Act, la normativa Ue per l'approvvigionamento sostenibile di materie prime. La Commissione valutera' ora la strategicita' delle proposte: cinque sono dedicate al riciclo, una alla trasformazione e una e' di carattere integrato, che combina entrambe le attivita'. E' quanto riporta una nota del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nella prima selezione dell'esecutivo Ue erano quattro i progetti italiani nel settore del riciclo riconosciuti come strategici.

Tra i progetti approvati dal Cite ci sono Crm4Defence - Byproducts and Recycling of Crm for Defence (promosso da Leonardo e localizzato in piu' regioni italiane), Neodymium Circular Magnets progetto integrato di riciclo e trasformazione (sviluppato da RarEarth nelle Marche), Rew-Ita green Hub (realizzato da Omcd Tek Hub in Piemonte) 9PV-up dedicato al recupero di materiali da pannelli fotovoltaici a fine vita (realizzato da 9-Tech in Veneto), Alkeemia PureGraph focalizzato sulla trasformazione (presentato da Alkeemia in Veneto), Relith (presentato da Massaro Group nel Lazio) e ReSuPLIR, progetto di estrazione e riciclo (proposto da Italrecycling & Investment in Toscana).

fon.

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