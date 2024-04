Israele: Borrell, convocata martedi' riunione straordinaria ministri esteri Ue

Oggi alle 22 italiane consiglio sicurezza Onu straordinario (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 apr - "In seguito agli attacchi iraniani contro Israele, ho convocato una riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri degli Affari esteri dell'Unione europea". Lo ha annunciato, con un post sul suo account su X, Josep Borrell, alto Rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, sottolineando che "il nostro obiettivo e' contribuire a una de-escalation e alla sicurezza della regione". Nelle scorse ore Borrell aveva "condannato gli attacchi inaccettabili dell'Iran contro Israele", scrivendo, sempre su X, che "questa e' un'escalation senza precedenti e una grave minaccia per la sicurezza della regione". E' invece convocata per le 22 ora italiana la riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, come comunicato da un portavoce del governo maltese, che ha la presidenza di turno.

