Iran: Trump, prezzi petrolio scenderanno dopo distruzione minaccia nucleare
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mar - I prezzi del petrolio torneranno "rapidamente" a scendere una volta completata la distruzione della minaccia nucleare iraniana.
Lo afferma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth Social. "I prezzi del petrolio di breve termine, che scenderanno rapidamente quando la distruzione della minaccia nucleare iraniana sara' terminata, sono un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza e la pace degli Stati Uniti e del mondo" scrive Trump.
fon.
