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            Iran: riaperto parzialmente lo spazio aereo, autorizzati voli internazionali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Lo spazio aereo iraniano e' stato parzialmente riaperto questa mattina e i voli internazionali sono stati nuovamente autorizzati a sorvolare la parte orientale del Paese, ha annunciato l'Organizzazione per l'Aviazione Civile, come riportato dall'agenzia di stampa Tasnim.

            "I corridoi aerei nella parte orientale del Paese sono aperti ai voli internazionali" e diversi aeroporti hanno riaperto alle 7:00 (3:30 GMT), ha dichiarato l'agenzia, citando un NOTAM (Avviso ai Piloti) rivolto ai piloti di tutto il mondo, nel contesto del cessate il fuoco nella guerra in Medio Oriente.

            red-Ale.

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            (RADIOCOR) 18-04-26 10:10:51 (0170) 3 NNNN

              


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