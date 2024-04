Fmi: in Italia piani di stimolo e spesa basati su ipotesi ottimistiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 17 apr - "Diverse economie, come Italia e Giappone, hanno annunciato nuovi piani di stimolo fiscale, compresi costosi cambiamenti alla politica fiscale, tagli ai contributi per la sicurezza sociale e nuove iniziative di spesa, spesso basate su ottimistiche ipotesi di finanziamento". E' quanto si legge nel Fiscal Monitor pubblicato oggi a Washington dal Fondo Monetario Internazionale in cui si rileva inoltre come alcuni governi non hanno completamente eliminato i sussidi e le misure di supporto per mitigare l'impatto degli shock dei prezzi dell'energia nonostante una marcata diminuzione dei prezzi dell'energia nel 2023. 'Alcuni governi hanno esteso alcune misure di sostegno legate alla pandemia, come il programma Superbonus in Italia'.

