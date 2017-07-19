Feltrinelli: prosegue risiko editoriale, dopo quota Adelphi rileva 30% del Saggiatore
Luca Formenton resta con il 70% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mag - Prosegue la politica di espansione di Feltrinelli che, dopo aver messo un piede dentro Adelphi (con una quota del 10%), ora punta anche sul pregiato catalogo e sulla collaborazione con 'il Saggiatore', storica casa editrice indipendente, diventandone socio di minoranza. Il gruppo guidato da Carlo Feltrinelli - come risulta da documenti visionati da Radiocor - lo scorso 22 maggio ha infatti rilevato davanti a un notaio a Milano il 30% della societa' da Luca Formenton, che possedeva fin qui il 100% delle quote.
Nipote di Arnoldo Mondadori, al quale ha di recente dedicato un memoir, Formenton, 72 anni, e' dal 1993 editore del Saggiatore (fondata da Alberto Mondadori nel 1958). Nel dettaglio, Formenton deteneva l'intero capitale (pari a livello nominale a 105.000 euro) del gruppo Il Saggiatore Srl, di cui ha ceduto una partecipazione di minoranza (31.500 euro nominali, quindi il 30% del capitale sociale) alla Giangiacomo Feltrinelli Editore Srl.
L'ingresso di un socio di minoranza arriva dopo un anno non semplice dal punto di vista dei conti per la casa editrice indipendente di via Melzo, che possiede un catalogo di pregio che spazia dalla filosofia al jazz. Nel 2025, il Saggiatore ha realizzato ricavi per circa 2,53 milioni di euro con una perdita finale di 1,38 milioni.
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