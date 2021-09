Energia: Cingolani, ci sara' aumento importante bollette, problema che va affrontato

Stamattina ha parlato di un possibile aumento del 40% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 set - Quello dell'aumento delle bollette energetiche e' un problema serio perche' va a colpire la competitivita' industriale e deve essere affrontato e il governo ci sta lavorando. Lo ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani parlando con la stampa a margine di un convegno al museo della scienza Leonardo da Vinci a Milano. Facendo riferimento al possibile aumento del 40% delle bollette a ottobre di cui ha parlato in mattinata a un convegno della Cgil, Cingolani ha spiegato che il tema dell'aumento dei costi dell'energia e' un problema internazionale. "In Italia c'e' una authority, l'Arera, che sta valutando questi numeri e quelli precisi li daranno loro - ha detto -. Comunque c'e' un aumento forte del gas che incide pesantemente sulla bolletta e in misura minore incide l'aumento del costo della C02. Questi sono i due fattori combinati e gia' nel trimestre precedente c'era stato un aumento importante e ora ci si aspetta uno ancora piu' importante. Poi per i numeri precisi chiedete all'Arera. Io ho dei dati preliminari, ci sono stati comunicati cosi. Ma sono aumenti importanti e questo va a colpire a livello internazionale e non solo italiano la competitivita' industriale anche nelle classi piu' vulnerabili. E' un problema che va affrontato, ci stiamo lavorando".

Cop

(RADIOCOR) 13-09-21 19:45:49 (0550)NEWS,ENE 3 NNNN