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            Dl fisco: Orsini, urgente un tavolo su esodati 5.0, a rischio la fiducia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - "Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha lasciato irrisolto un nodo grave per il sistema produttivo: l'assenza di risorse per gli esodati legati al piano Transizione 5.0 e' un segnale che non puo' essere ignorato'. Lo dichiara il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. "Apprendiamo con forte preoccupazione la mancanza di risorse destinate agli esodati legati al piano Transizione 5.0. Si tratta di un tema cruciale che non puo' essere rinviato ne' ridimensionato. Per questo chiediamo con urgenza l'apertura, gia' dalla prossima settimana, di un tavolo di confronto con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti' aggiunge il leader degli industriali.

            "E' indispensabile che venga confermato quanto condiviso lo scorso 27 novembre: le risorse per gli esodati 5.0 devono essere integralmente mantenute. La credibilita' degli impegni assunti e' un elemento fondamentale. La fiducia tra istituzioni e sistema produttivo non puo' venire meno. Su questo punto serve una risposta chiara, rapida e coerente con gli impegni presi".

            com-Ale.

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