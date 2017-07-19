Borsa Tokyo: Nikkei chiude piatto (+0,03%), focus su Medio Oriente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - Chiusura piatta per la Borsa di Tokyo con gli operatori attenti alle evoluzioni del conflitto in Iran e alle ricadute sui prezzi delle materie prime e dell'energia. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni a 53.429,56 punti, in rialzo dello 0,03% mentre il Topix e' salito dello 0,25% a 3.654,02 punti. Sul fronte macro, in chiaroscuro i dati diffusi nella notte sull'economia giapponese con il terzo calo consecutivo della spesa per consumi delle famiglie e il lieve miglioramento del superindice anticipatore dell'economia.

Piu' vivaci gli altri listini asiatici con Seul salita dello 0,8% e Sydney dell'1,7%. Ancora ferma per festivita' la Borsa di Hong Kong.

fon.

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