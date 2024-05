Borsa: Iren -3% con arresto dell'ad Signorini per corruzione

Titolo e' arrivato a perdere anche piu' del 7% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mag - Iren pesante a Piazza Affari a seguito della notizia della misura di custodia cautelare in carcere per l'amministratore delegato e direttore generale, Paolo Emilio Signorini, precedentemente presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, come rende noto la Procura di Genova. Il titolo della societa' dell'energia accusa una flessione del 3% a 1,827 euro, ma e' arrivato a scontare un ribasso anche superiore al 7%, mentre il Ftse Mib e' in progresso dello 0,7%. L'accusa per Signorini e' di "corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio". Nell'ambito della stessa operazione, sono scattate misure cautelari per altre nove persone, tra cui il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ai domiciliari.

