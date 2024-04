Borsa: Europa punta su taglio Bce nonostante Powell, Milano +0,3% (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 apr - Borse europee in prudente rialzo dopo le parole da falco del presidente della Fed, Jerome Powell, mentre il mercato attende i dati sull'inflazione europea di marzo, in arrivo alle 11 ora italiana, e spera che la Bce possa comunque procedere con un taglio dei tassi a giugno. Ieri la presidente Christine Lagarde ha sottolineato che, a meno che non siano in arrivo 'nuovi shock' si sta avvicinando il momento in cui la banca centrale dovra' 'moderare la politica monetaria restrittiva'.

Resta intanto al centro dell'attenzione il conflitto in Medio Oriente e in particolare la possibile risposta di Israele dopo l'attacco missilistico da parte dell'Iran. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,25%, mentre nel resto del Vecchio Continente Francoforte guadagna lo 0,13% e Parigi lo 0,57%. Debole invece Amsterdam (-0,58%) dopo i conti del colosso dei chip Asml, che cede oltre il 5% e penalizza l'intero comparto europeo con StMicroelectronics giu' dello 0,75%. Tra i principali titoli milanesi, Diasorin guadagna il 3% mentre gli analisti si aspettano buoni risultati nel primo trimestre dell'anno. La prospettiva di una discesa meno rapida del previsto dei tassi di interesse sostiene i titoli bancari, con la Popolare di Sondrio a +1,2% e Banco Bpm a +1,01%. In progresso dello 0,98% Saipem dopo la presentazione della lista di candidati di Eni e Cdp per il cda che conferma l'a.d. Alessandro Puliti. A Parigi guadagna terreno Lvmh (+2%) dopo i conti del primo trimestre. Sul mercato valutario, l'euro/dollaro e' poco mosso a 1,0627 da 1,0624 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 164,24 yen (da 163,86), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 154,56 (da 154,35). In calo il prezzo del petrolio: il future maggio per il Wti cede lo 0,53% a 84,91 dollari al barile, mentre la consegna giugno del Brent perde lo 0,4% a 89,66 dollari. In calo dell'1,3% a 32,7 euro al megawattora il gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. Oro in calo dello 0,2% a 2.376,79 dollari l'oncia.

Ppa-

(RADIOCOR) 17-04-24 09:20:56 (0200)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN