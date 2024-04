Borsa: Europa contrastata nel giorno della Bce, a Milano (-0,08%) sale Saipem

Vendite su Iveco che cede il 3,3%. Euro debole a 1,0737$ (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 apr - Avvio contrastato per le borse europee nel giorno della Bce che potrebbe fornire delle indicazioni in materia di politica monetaria. Il Ftse Mib viaggia in calo dello 0,08%, Francoforte -0,01%, mentre sono in territorio positivo Parigi e Londra che salgono dello 0,3%. Come detto gli occhi degli investitori sono focalizzati sulla riunione della Banca Centrale Europea di oggi pomeriggio a cui seguira' il discorso della presidente Christine Lagarde. Se i dati dell'inflazione americana (con i prezzi al consumo saliti al 3,5% nei 12 mesi) portano gli analisti a stimare un allontanamento del taglio dei tassi da parte della Fed, una situazione opposta potrebbe avvenire in Europa. Sul fronte macro l'attesa - oggi - e' anche per i dati sui prezzi alla produzione americana.

Venendo ai singoli titoli, viaggia in buon rialzo Saipem (+2,6%) che si posiziona in testa al listino grazie ad una serie di giudizi positivi degli analisti. Bene anche Eni (+1%) e Tenaris (+0,8%). Vendite su Iveco che cede il 3,4%; in rosso anche Stellantis che perde lo 0,67%. A borse ancora chiuse Exor, la holding che controlla, tra gli altri Stellantis, Iveco e la Juventus, ha reso noto di aver chiuso il 2023 con un utile consolidato di 4,194 miliardi di euro, in calo di 33 milioni rispetto ai 4,277 miliardi del 2022.

Sul fronte valutario, prosegue il calo del cambio euro/dollaro che si attesta a 1,0737 (1,0743 della vigilia).

In calo il petrolio con il Brent giugno che scende dello 0,11% a 90,38 dollari al barile e il Wti a 85,33 dollari (-0,13%). Il gas ad Amsterdam sale del 4,15% a 28,22 euro al megawattora.

Lab-

(RADIOCOR) 11-04-24 09:20:53 (0191)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN