Bce: Lagarde, si avvicina momento taglio tassi se non ci saranno shock (Cnbc)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 apr - 'Stiamo osservando un processo disinflazionistico che si sta muovendo in linea con le aspettative. Abbiamo solo bisogno di creare un po' piu' di fiducia' su questa traiettoria, 'ma se procedera' secondo le previsioni e non avremo un grave shock ci stiamo muovendo verso un momento in cui dovremo moderare la politica monetaria restrittiva'. Cosi' la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista a Cnbc ha confermato che la banca centrale si sta preparando a tagliare i tassi se non ci saranno sorprese negative sul fronte macroeconomico.

'Se non ci saranno shock addizionali arrivera' il momento di moderare la politica monetaria restrittiva in tempi ragionevolmente brevi', ha aggiunto.

