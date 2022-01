Bank of America: +28% utile IV trim a 7mld $, sopra stime, ricavi 22,1 mld (RCO)

Profitto 2021 balza a 31,9mld $, ricavi in rialzo a 89,1mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 gen - Bank of America ha chiuso il quarto trimestre e l'intero 2021 con utili e ricavi in rialzo, battendo le stime degli analisti.

La banca di Charlotte, in North Carolina, ha beneficiato dell'incremento delle commissioni nelle divisioni di asset management e investment banking e della riduzione degli accantonamenti contro perdite legate al credito (diminuiti di 851 milioni di dollari). Nei tre mesi a dicembre l'istituto ha riportato un utile netto di 7,013 miliardi di dollari, 82 centesimi per azione, in rialzo del 28% rispetto dai 5,47 miliardi, 59 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso e meglio dei 76 centesimi attesi dagli analisti. I ricavi sono saliti del 10% a 22,1 miliardi, sostanzialmente in linea con le previsioni. Nell'intero 2021 la banca ha riportato un utile netto di 31,978 miliardi, quasi il doppio rispetto ai 17,894 miliardi del 2020, con ricavi totali saliti da 85,52 a 89,113 miliardi. "I risultati del quarto trimestre sono stati sostenuti da una forte crescita organica, livelli record di digital engagement e da un generale miglioramento dell'economia. Abbiamo incrementato i prestiti di 51 miliardi di dollari e aggiunto 100 miliardi di dollari di depositi durante il trimestre, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di leader nei depositi al dettaglio", ha detto l'amministratore delegato Brian Moynihan.

