Alpitour: Tamburi, Ipo slitta per incertezza turismo, pronti per ripresa

(Il Sole 24 ore Radiocor) - Trento, 21 maggio - La quotazione in Borsa di Alpitour e' rimandata a causa della situazione di incertezza del settore dovuta al contesto geopolitico e quindi non avverra' nel 2026, ma il gruppo vuole farsi trovare pronto per sfruttare l'eventuale rimbalzo della domanda. Lo ha detto a Radiocor Giovanni Tamburi, azionista di riferimento del tour operator attraverso Tip (e il veicolo Asset Italia 1), a margine di un evento del Festival dell'Economia. Nei mesi scorsi si era parlato del 2026-27 come possibile finestra per l'approdo a Piazza Affari.

"Abbiamo rimandato i tempi dell'Ipo, o di altre cose, perche' con questa situazione il mercato del turismo sta un po' soffrendo: niente di serio ma dobbiamo prenderci del tempo" ha detto il finanziere. Spostamento al 2027? "Vediamo, abbiamo fatto un consiglio ieri e tutti si aspettano che quando finira' la guerra ci sara' un grandissimo rimbalzo" ha aggiunto Tamburi sottolineando che la percezione attuale e' che ci sia "grande voglia di viaggiare": "Abbiamo ancora gli alberghi pieni, alcuni al 90%, altri all'80% per cui c'e' molta voglia di turismo. Nel frattempo stiamo rinforzando i call center sperando che quando arriva domanda nuova si riparte".

Alpitour ha chiuso l'ultimo esercizio a ottobre scorso con 2,3 miliardi di ricavi e un margine operativo lordo di 162,4 milioni.

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