WisdomTree: il mondo sta abbracciando l'energia nucleare, investitori attenti - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - I mercati hanno prestato maggiore attenzione a questo tema dal 2024, quando gli hyperscaler hanno iniziato a firmare grandi accordi nucleari per alimentare i data center. Ma lo slancio e' accelerato nel maggio 2025, quando il presidente Trump ha annunciato ordini esecutivi volti a quadruplicare la capacita' nucleare degli Stati Uniti entro il 2050. Espandere la capacita' su tale scala entro 25 anni non e' qualcosa che i mercati potrebbero ignorare. Il piano prevede la costruzione di nuovi reattori, l'estensione della vita di quelli esistenti, il miglioramento della regolamentazione e l'investimento in tecnologie come piccoli reattori modulari.

Gli Stati Uniti stanno gia' facendo passi in quella direzione. Nuovi reattori sono entrati in funzione, e mosse di alto profilo come l'accordo di Microsoft per riaprire Three Mile Island sono diventate simbolo della rinascita del nucleare. Con la crescita degli investimenti nelle infrastrutture di IA, l'energia nucleare e' sempre piu' legata a questo tema piu' ampio.

Allo stesso tempo, la Cina sta andando avanti a grande velocita'. Negli ultimi 15 anni, mentre altri hanno ridotto la capacita', la Cina si e' espansa in modo aggressivo.

Attualmente gestisce 61 reattori, ne ha 38 in costruzione e non ne ha mai chiuso nessuno. Il suo approccio e' stato industriale. Progetti standardizzati, catene di approvvigionamento nazionali e scala hanno permesso un'implementazione piu' rapida ed economica. Questo ha creato un modello e, per altri, un senso di urgenza .

Oltre agli Stati Uniti e alla Cina, anche altri paesi stanno tendendo verso l'interno. Molte economie asiatiche, fortemente dipendenti da combustibili fossili importati, vedono il nucleare come un modo per migliorare la sicurezza energetica. Il ritorno del Giappone e' particolarmente notevole. Dopo Fukushima, si e' allontanata dal nucleare, ma ora sta riavviando i reattori e punta ad almeno il 20% dell'elettricita' nucleare entro il 2030. Se il Giappone riesce a tornare indietro, invia un segnale potente.

Gli investitori spesso si chiedono se, dopo un forte 2025, l'opportunita' sia gia' stata valutata. Noi non crediamo di no. L'ambizione di triplicare la capacita' globale, o quadruplicarla negli Stati Uniti, e' tutt'altro che riflessa nell'attuale pipeline. Quel portafoglio dovra' espandersi notevolmente e con esso arriva incertezza su quali aziende ne trarranno beneficio.

Cio' che e' piu' chiaro e' che la crescita su questa scala crea opportunita' in tutta la catena del valore, dai produttori di uranio ai fornitori di servizi e agli sviluppatori tecnologici. La motivazione a favore del nucleare continua a rafforzarsi, supportata da politiche e da una domanda crescente. Per gli investitori, la domanda e' meno se il tema esista e piu' come e quando ottenere esposizione.

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