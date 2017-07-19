Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Webuild: firma contratto da 660 mln per prima tratta Linea 10 metro Napoli

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - E' stato firmato oggi il contratto per l'avvio della progettazione e la successiva realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della Metropolitana di Napoli, del valore di circa 660 milioni di euro. I lavori sono stati aggiudicati a dicembre scorso al consorzio guidato da Webuild. L'opera - evidenzia il gruppo in una nota - fa parte di un investimento piu' ampio di oltre 3,1 miliardi per la realizzazione di una infrastruttura strategica per la mobilita' sostenibile del Mezzogiorno: la Linea 10 servira' a regime oltre 650.000 residenti con 1.500 posti di lavoro creati durante la realizzazione. 'Con la firma di oggi Webuild rinnova il proprio legame profondo con Napoli, una citta' che con le sue 'Stazioni dell'Arte' e le numerose opere che stiamo contribuendo a realizzare sta dimostrando come le grandi infrastrutture possano trasformarsi in motori di rigenerazione urbana e bellezza, creando occupazione per il territorio', afferma l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini. 'La nuova Linea 10, oltre a essere un'opera d'ingegneria che accorcia le distanze tra centro, hinterland e rete ferroviaria veloce, rappresenta un tassello fondamentale per la modernizzazione sostenibile di una citta' che, forte del suo primato storico, vuole tornare a guidare l'innovazione nel trasporto urbano''. Alla cerimonia di firma, oltre a Salini, erano presenti il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Presidente di Eav, Umberto De Gregorio e l'assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza.

            com-dim.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 30-03-26 15:10:11 (0387)INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Webuild 2,264 -0,18 15.47.29 2,224 2,286 2,25


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.