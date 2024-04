Usa: Biden firma legge, ByteDance deve vendere TikTok o sara' vietata -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 24 apr - Gli analisti stimano che il prezzo della porzione statunitense di TikTok possa valere decine di miliardi di dollari. Il prezzo molto alto limita la lista dei possibili acquirenti, anche perche' ne verrebbe probabilmente impedito l'acquisto da parte di colossi tech come Meta o Google per questioni antitrust.

Potrebbero farsi avanti dei private equity o altri investitori per formare un gruppo pronto a rilevare le operazioni statunitensi di TikTok. A marzo, l'ex segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, aveva detto di voler formare un gruppo per provare a procedere con l'acquisizione. Inoltre, fa notare il New York Times, il processo di separazione delle operazioni statunitensi o dell'intera TikTok da ByteDance appare complesso. La legge proibisce qualsiasi connessione tra ByteDance e TikTok dopo la vendita, ma i dipendenti di TikTok usano il software di ByteDance per le loro comunicazioni e la societa' ha dipendenti in tutto il mondo, con manager sparsi tra Singapore, Dublino, Los Angeles e Mountain View. Non e' chiaro se ByteDance possa prendere in considerazione l'idea di vendere interamente TikTok o solo la parte statunitense, per cui lavorano quasi 7.000 persone.

Inoltre, in caso di separazione tra la parte statunitense e il resto di TikTok, resterebbe il problema dell'algoritmo, di proprieta' di ByteDance, su cui lavorano ingegneri cinesi.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 24-04-24 18:27:16 (0706) 5 NNNN