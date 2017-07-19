Ubs WM: in ordine sparso - PAROLA AL MERCATO

di Matteo Ramenghi* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mag - Anche se le borse sembrano filtrare le notizie, la sensazione e' quella di essere sopraffatti dalla quantita' di annunci che arrivano da ogni parte del mondo. I mercati si concentrano soprattutto sui risultati trimestrali (molto buoni) e sugli impressionanti progressi dell'intelligenza artificiale, mentre sui media sono la guerra in Iran e la tensione sul petrolio a catalizzare l'attenzione.

La tenuta del cessate il fuoco resta incerta, dato il mancato accordo, anche se al momento non sembrano esserci incentivi a un'escalation immediata durante il summit tra Cina e Stati Uniti.

La Casa Bianca ha invitato i vertici di alcune delle principali aziende statunitensi, tra cui Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia), Kelly Ortberg (Boeing), Dina Powell McCormick (Meta) e diversi rappresentanti del mondo finanziario, ad accompagnare Trump nella visita in Cina, a conferma della centralita' dei temi economici e tecnologici nei rapporti tra le due potenze.

Trump ha gia' anticipato che la questione Taiwan e le vendite di armi americane saranno centrali nei colloqui con il Presidente cinese Xi Jinping; intanto, un gruppo bipartisan di senatori statunitensi spinge per un maxi accordo a sostegno di Taiwan.

Sebbene gli obiettivi iniziali della guerra in Iran non sembrino facilmente raggiungibili, Trump ha ribadito che non intende allentare la pressione su Teheran affinche' abbandoni il programma nucleare.

Nel frattempo, giorno dopo giorno, la chiusura dello Stretto di Hormuz erode le scorte di petrolio che, a livello mondiale e secondo le nostre stime, sono scese da circa 8,2 miliardi di barili a fine febbraio a circa 7,8 miliardi a fine aprile, vicino ai minimi degli ultimi dieci anni.

*Chief Investment Officer di UBS WM in Italia.

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(RADIOCOR) 16-05-26 11:43:34 (0235) 5 NNNN