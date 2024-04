Tlc: Butti, occorre separare rete da servizi, Italia fara' da battistrada

Puntare su servizi paneuropei (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 apr - "C'e' molta sensibilita' per affrontare, approfittando della discussione sul White Paper" della commissione Ue, il tema del "mercato delle tlc del futuro, oggi in difficolta'. Difficolta' che non derivano dalle tecnologie, ma dal quadro competitivo, occorre scegliere la via della separazione tra reti e servizi. L'Europa andra' in quella direzione, l'Italia si trova a fare da battistrada". Lo afferma, riferendosi al caso della rete di Tim, Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, partecipando al convegno 5G&Co. Il secondo aspetto riguarda "il superamento del roaming" che "non e' stato abolito completamente nel 2017, e' stato quasi abolito quello retail per gli utenti, ma non quello all'ingrosso che impedisce i servizi paneuropei".

Senza confini, all'interno del Vecchio Continente, dovrebbe essere "anche la numerazione, continentale e unica" e "serve una rete europea coraggiosa di hedge cloud computing". Infine "ultimo, ma non ultimo, il tema che riguarda lo spettro di frequenze ancora da assegnare" che potrebbero essere "in parte usate per servizi paneuropei, tema urticante per alcuni Stati membri, ma se non partiamo tra 15 anni parlermeo ancora dei servizi paneuropei mentre il mondo gira ad altra velocita'". Dal quadro tracciato, conclude Butti, "emerge un affresco del futuro invitante, anche un po' sfidante, che suggerisce di guardare con occhio nuovo alle scelte da adottare. Ma dobbiamo cambiare mentalita', non possiamo perdere questo importante appuntamento".

