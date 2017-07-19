Terna: per Tyrrhenian Link ultimate operazioni marine tra Campania e Sicilia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - I cantieri sono in corso anche sul fronte terrestre nei siti che ospiteranno le stazioni di conversione a Eboli (SA) e a Termini Imerese (PA). In Campania, l'infrastruttura sara' collegata all'approdo di Torre Tuscia Magazzeno attraverso un elettrodotto interrato di circa 15 km, progettato per minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico.

Analogamente, in Sicilia, la stazione sara' connessa all'approdo di Fiumetorto con un percorso in cavo interrato di circa 10 km. Il Tyrrhenian Link comprende anche il ramo ovest tra Sicilia e Sardegna: la fase di posa del primo dei due collegamenti sottomarini e' terminata a gennaio di quest'anno. Con un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi, l'opera prevede due tratte in corrente continua a 500 kV, estendendosi per circa duemila chilometri di tracciato sottomarino. Il ramo est e' inoltre uno dei tre progetti di Terna inseriti nel programma europeo REPowerEU, a conferma della valenza strategica dell'opera anche a livello comunitario, con un finanziamento di 500 milioni. Grazie alla sua elevata capacita' di trasmissione, il Tyrrhenian Link contribuira' al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione definiti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. L'infrastruttura rafforzera' l'interconnessione elettrica tra Campania, Sicilia e Sardegna, favorendo l'incremento della capacita' di scambio, migliorando l'adeguatezza e la flessibilita' della rete e garantendo maggiore sicurezza, affidabilita' e resilienza al sistema elettrico nazionale ed europeo.

bab.

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